Palermo, boom di vaccinati e crollo dei contagi: ma in provincia 2 Comuni in zona rossa, allarme a Valledolmo

Aumentano le vaccinazioni e crollano i contagi a Palermo. Superata ormai quota dodicimila inoculazioni al giorno in tutta l’area metropolitana e parallelamente il numero dei nuovi positivi è ormai sotto la soglia di rischio: ieri sono stati addirittura 28. Un dato così basso, come scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, non si registrava da una settimana, segno che gli effetti della vaccinazione cominciano a vedersi.

E a beneficiarne sono anche gli ospedali che hanno già recuperato circa trecento posti letto Covid per metterli a disposizione dei malati delle altre patologie.

"Più persone si vaccinano, meno il virus circola e più in sicurezza passeremo l’estate: continuando così contiamo di immunizzare tutti entro settembre", ha commentato Renato Costa, commissario per l’emergenza Covid.

Ma nonostante il crollo dei contagi in tutta la provincia di Palermo, fino al 10 giugno ci saranno due Comuni in zona rossa, Prizzi (57 gli attuali positivi) e Geraci Siculo (32 positivi), ma c’è preoccupazione anche per Valledolmo dove in pochi giorni è raddoppiato da sei a dodici il numero dei contagiati e pure dei cittadini che sono in quarantena, passati da 22 a 53.

