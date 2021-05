Monopattini e bici elettriche a Palermo, si pensa a vietarli nelle aree pedonali nei week end: pericolosi

Nuove regole in vista per monopattini e biciclette elettriche a Palermo. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è limitare i pericoli, per esempio, come scrive Luigi Ansaloni sul Giornale di Sicilia in edicola, vietando il transito nei momenti di “massima saturazione” nelle aree pedonali, dunque probabilmente nei fine settimana e festivi.

Bisogna garantire maggiore sicurezza e lo dimostra l’incidente dei giorni scorsi con un bimbo di 4 anni travolto da un monopattino in via Maqueda: solo per fortuna nessuno si è fatto male davvero.

I vigili urbani solo nell’ultimo mese hanno però multato più di 80 persone per infrazioni varie, come ad esempio mancato rispetto del rosso o per marcia in due persone. Il limite di velocità nelle aree pedonali è di sei chilometri orari (25 km/h nel resto delle strade), e le società di noleggio che forniscono il servizio al Comune hanno dotato i loro mezzi di un software che automaticamente limita a 6 km/h la velocità per i propri monopattini. Il problema, però, sono i privati, non contando anche biciclette elettriche, che superano di gran lunga il limite.

