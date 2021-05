Falso post sui social annuncia vaccini per tutti a Villa delle Ginestre, Asp Palermo: "Pronti a denunciare"

Un post virale sui social diffonde la notizia, assolutamente falsa, di vaccini aperti a tutti a Villa delle Ginestre, presidio dell'Asp di Palermo. A smentirlo con una nota è la stessa Azienda sanitaria, che chiarisce: “A Villa delle Ginestre vengono vaccinati esclusivamente i cittadini che si sono prenotati sul portale nazionale e rientrano nel target, oltre ai maturandi, così come indicato dagli organismi regionali. E’ assolutamente falsa la notizia diventata virale sui social che riporta di ‘Vaccini per tutti gli over 18 senza patologie a Villa delle Ginestre, senza prenotazione’”, denuncia la direzione aziendale dell’Asp di Palermo.

L'Azienda sanitaria fa sapere che si rivolgerà “Alle autorità competenti per risalire all’autore di tali notizie che compromettono il sereno svolgimento della campagna vaccinale determinando inevitabili rallentamenti nelle procedure di vaccinazione in un presidio strategico come Villa delle Ginestre, che si è distinto per accoglienza e facile accessibilità alla struttura”.

