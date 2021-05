Palermo, sequestrate 44 tonnellate di sacchetti in plastica al porto

I funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Palermo hanno sequestrato al porto di Palermo oltre 44 tonnellate di sacchetti in plastica, di origine e provenienza turca, dichiarati all’importazione come sacchetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

I controlli, effettuati con i militari del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale dell’Arma dei carabinieri, hanno permesso di accertare che la merce era costituita da comuni borse di plastica per il trasporto di prodotti, le cui caratteristiche non erano conformi alle prescrizioni del Testo unico in materia ambientale e quindi non idonee alla commercializzazione. Applicata una sanzione amministrativa compresa tra i 2.500 e i 25 mila euro.

