Incidente ieri a tarda sera tra via Marconi e via Cusmano a Palermo. Nello scontro tra due auto una donna, che era alla guida di una delle due vetture, è rimasta ferita e trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Illesi i due giovani a bordo dell'altro mezzo. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi e per accertare la dinamica dell'incidente. E' intervenuta anche un'ambulanza del 118.

