Palermo, danneggia con catene l'automobile della ex fidanzata nel giorno del suo compleanno

Danneggia con catene l'automobile della ex fidanzata parcheggiata sotto casa con colpi di catena e fugge. È accaduto in via Ammiraglio Amerigo Conti nella zona di Pallavicino a Palermo, nel giorno del compleanno della donna. A compiere gli atti vandalici sarebbe stato, secondo la polizia, un uomo di 43 anni. La vettura è di una 42enne.

Qualcuno dei familiari della donna ha assistito alla scena e ha chiamato gli agenti del commissariato di San Lorenzo. Durante il raid sono state colpite anche altre macchine che si trovavano nel parcheggio condominiale. È intervenuta anche la scientifica per riuscire a trovare tracce che possono dare riscontri utili agli investigatori.

