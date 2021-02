Stalking, perseguita e minaccia ex fidanzata: arrestato a Palermo

Un 36enne è stato arrestato dalla polizia per atti persecutori nei confronti di una donna con la quale aveva instaurato una relazione. Lo scorso 6 febbraio in piazza Marina gli agenti di polizia sono intervenuti su richiesta della sorella della vittima, preoccupata dalla presenza dell’uomo nei pressi della loro abitazione.

Il giorno dopo è stato chiesto un nuovo intervento, questa volta dalla stessa vittima, che era stata raggiunta in strada dall’uomo che l’aveva afferrata per un braccio. In quell'occasione la donna aveva dichiarato ai poliziotti intervenuti di non voler sporgere querela. Gli agenti hanno iniziato le indagini e hanno fatto luce sulla relazione segnata da violenze fisiche e psicologiche che andava avanti da mesi.

Tra i vari episodi la donna ha raccontato di un episodio del danneggiamento della propria autovettura, avvenuto lo scorso dicembre: la donna ha trovato la vettura con tre ruote forate e con una scritta offensiva sul cofano. L’uomo è stato arrestato dalla squadra mobile di Siracusa e portato in carcere.

© Riproduzione riservata