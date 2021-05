Ladri in azione a Bagheria, rubati i computer degli uffici del Comune

Furto di pc negli uffici demografici del Comune di Bagheria. Stamane all’apertura del palazzo municipale del centralissimo corso Umberto I 165 la brutta sorpresa. Tutti i computer degli uffici del piano terra sono stati trafugati nella notte. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della scientifica per i rilievi.

Disagi intanto per i cittadini che non possono entrare nel palazzo fino a quando non si concludono i rilievi della polizia di stato. Gli uffici potrebbero essere riaperti al pubblico intorno a mezzogiorno. Pare non sia la prima volta che vengono trafugati i pc dagli uffici comunali. In passato erano stati rubati anche dall’ufficio tecnico.

