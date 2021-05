Vaccini, Palermo ingrana ma Astrazeneca no: "Johnson & Johnson scelto dai giovani"

Palermo accelera sulla campagna vaccinale. Se da un lato, l'avvio delle somministrazioni 24 ore su 24, senza sosta, nel padiglione dedicato, danno uno sprint alle immunizzazioni; dall'altro, anche i palermitani sembrano rispondere con maggiore entusiasmo, soprattutto i più giovani. AstraZeneca però non decolla, anche se a Palermo sarebbe stato richiesto da alcuni over 40.

L'Open day, che fino a domani consente di vaccinarsi con il siero anglo svedese senza prenotazione non ha successo in tutta la Sicilia. Il commissario contro l'emergenza Covid a Palermo Renato Costa, però, dice di aver percepito alcuni passi avanti nel capoluogo. "Devo dire che notiamo da qualche tempo anche la richiesta di AstraZeneca relativa all’iniziativa legata agli over 40 che possono farne richiesta, lo stanno cominciando a richiedere con una maggiore fiducia rispetto a prima".

I numeri però dicono che nei primi due giorni dell'Open day la media è stata di 4mila persone, in linea con quella registrata in precedenza. Un dato esiguo che spiega quanto sia ancora alta la diffidenza verso Astrazeneca.

Nel frattempo, in questi giorni si stanno completando le seconde dosi dei vaccinati con il siero anglosvedese, "abbiamo le seconde dosi garantite per tutti, in questo periodo ne stiamo facendo tantissime perché stiamo parlando del personale delle forze dell’ordine e armate, della scuola che si era vaccinato con prima dose e che stiamo rivaccinando per completare il ciclo di immunizzazione", precisa Costa.

I più giovani scelgono Janssen di Johnson & Johnson "perché è monodose e in 72 ore immunizza. Man mano che si scende come fascia d'età la voglia di immunizzazione è sempre più forte. I più giovani hanno più voglia di vaccinarsi, di farlo subito con qualsiasi tipo di vaccino. Vaccinarsi significa riprendere una vita quasi normale, ovviamente con le prudenze necessarie che tutti dobbiamo continuare ad avere".

Vaccini Pfizer e Moderna, dosi in arrivo

Dopo gli scetticismi delle settimane scorse, la Sicilia ha puntato sui vaccini mRna. A Palermo oggi arriveranno 40mila dosi Pfizer. «Oggi dovevano arrivare dosi di Moderna che ritarderanno per motivi logistici di qualche giorno, ma non è un grosso problema perché già domani arriverà il primo quantitativo di Pfizer implementato rispetto a prima, oltre 40 mila dosi. Avremo tutti i vaccini, avremo Janssen, a fine settimana arriverà il Moderna dunque avremo tutti i vaccini e potremo vaccinare tutti».

All'hub della Fiera vaccini anti-Covid h24

Da venerdì via alle vaccinazioni 24 ore su 24 a Palermo. È infatti possibile prenotarsi scegliendo anche il turno notturno, da mezzanotte alle 8. Le somministrazioni verranno eseguite nel padiglione 20/, la nuova area inaugurata ieri pomeriggio. Nelle ore notturne potranno vaccinarsi soltanto i cittadini nelle fasce 16-59 anni con patologie non gravi e 40-59 anni senza patologie.

«Un ciclo continuo per permettere di aumentare il numero delle persone vaccinate e per immunizzare tutti nel più breve tempo possibile», commenta Costa.

Il nuovo centro sorge in un'area di oltre 1.600 mq e può ospitare fino a 270 persone. Comprende altri due corridoi vaccinali, per un totale di sette, con i cinque del padiglione 20. Le postazioni vaccinali saranno 16. All'interno del nuovo spazio si snoda il percorso di anamnesi, somministrazione e osservazione post-vaccino, proprio come il padiglione 20. Circa settanta le unità di personale impiegate, tra medici, infermieri, amministrativi, volontari, sicurezza.

© Riproduzione riservata