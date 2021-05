Palermo, il Teatro Patafisico diventa campus estivo per i bimbi di Danisinni e Zisa

Il Ciai (Centro italiano aiuto infanzia) realizza per il secondo anno consecutivo, un campus estivo per bambini dai 6 agli 11 anni dei quartieri Danisinni e Zisa di Palermo che si tiene al piccolo teatro Patafisico in via Gaetano La Loggia 5.

Il Campus estivo è la naturale prosecuzione del progetto "Pomeriggi Insieme" (iniziato nell'ottobre scorso e che si conclude il primo giugno le date) e, come questo, vede Ciai come ente capofila e coinvolge molti partner: il Piccolo Teatro Patafisico che ha permesso di dare un'impronta artistica ai Campus, riunendo artisti, performer e attori come operatori nei vari laboratori, offrendo loro anche una possibilità professionale in questo difficile momento; il Cresm con i giovani ospiti dello Sprar, adiacente al Piccolo Teatro Patafisico, nel ruolo di facilitatori; Cotti in Fragranza che ha fornito per la fornitura dei pasti. Con "Pomeriggi Insieme" di Ciai, da quasi un anno, il Patafisico con il suo giardino, si è trasformato in un centro educativo anche se non ha mai perso la sua connotazione artistica; il primo Campus estivo infatti è partito l'anno scorso quando Ciai ha deciso di intervenire sull'emergenza educativa a Palermo.

"Ad un certo punto abbiamo capito che era necessario inserire attività di supporto scolastico - racconta Giulia Di Carlo, responsabile Ciai Palermo - alcuni di loro non sapevano ancora né leggere né scrivere, quindi abbiamo attivato delle ore di doposcuola che si sono rivelate molto utili. Il nostro sguardo verso i bambini che frequentano il centro - uno sguardo a tutto tondo ed estremamente personalizzato - ci ha permesso di individuare anche le particolari esigenze di alcuni dei bambini del campus. Ci siamo, ad esempio, accorti che una bambina leggeva male perché aveva problemi di vista e segnalandolo alla famiglia e ai servizi è stato possibile risolvere il suo problema con una visita oculistica e degli occhiali. In questo lungo periodo, il tema portato avanti nei Campus è stato "Mondi paralleli", abbiamo lavorato sulle emozioni, sulla diversità e sull'educazione alimentare".

