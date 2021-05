Vaccini anche di notte alla Fiera di Palermo: si comincia venerdì, ecco come prenotare

Palermo accelera sui vaccini e all'hub della fiera del Mediterraneo arriva anche il turno notturno. Da oggi infatti c'è la possibilità di prenotare la vaccinazione nella fascia oraria compresa tra le 24 e le 7.30. L'iniziativa sarà attiva dal 21 al 28 maggio ed è rivolta ai soggetti d'età 16-59 anni con patologie non gravi e ai soggetti 40-59 anni senza patologie.

Chi rientra in una delle due categorie può prenotare il vaccino nella fascia notturna collegandosi al portale dell'hub fiera (https://fiera.asppalermo.org/site/hub/33) e scegliere data e orario.

Un'iniziativa che vuole dare un ulteriore sprint alla campagna vaccinale, aggiungendo nuovi orari ed evitando così le lunghe code spalmando le prenotazioni nell'arco di tutta la giornata. Anche perché, nel frattempo, sono aumentate le categorie che possono sottoporsi alle vaccinazioni.

Ieri, infatti, si è il dato il via alle somministrazioni per gli over 40 senza patologie. I quarantenni possono prenotare l’appuntamento per l’inoculazione tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center dedicato - telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 20 -, via SMS al numero 339.9903947, attraverso i 687 sportelli ATM Postamat o tramite i 2.200 portalettere in servizio per il recapito sull'Isola. Oppure ancora, è possibile prenotarsi attraverso il sito https://fiera.asppalermo.org/.

Per la prenotazione è sufficiente tenere a portata di mano il codice fiscale, la tessera sanitaria e un numero di cellulare, utile e indispensabile alla conferma dell’appuntamento.

