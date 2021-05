Tragedia sfiorata a Cefalù, turista si tuffa ma non riesce a tornare a riva: salvato

Nel primo pomeriggio i bagnini dello storico Lido Poseidon di Cefalù hanno tratto in salvo il primo bagnante della stagione. Si tratta di un turista, Angelo P. di Bergamo.

Il giovane, assieme ad altri centauri in vacanza in Sicilia, si era fermato sul Lungomare di Cefalù, nei pressi della spiaggia libera ad ammirare il golfo con lo sfondo la Cattedrale. Poi il bagno rinfrescante che però si è rivelato pieno di insidie. Pochi minuti dopo essersi tuffato, il turista si è ritrovato stretto tra le correnti senza poter più tornare in riva.

Fortunatamente, anche quest’anno i dipendenti del Lido Poseidon insieme agli operai e ai bagnini di salvataggio della Cooperativa Ponente stavano effettuando gli ultimi interventi per l’imminente apertura della stagione balneare. Non hanno esitato un solo istante e dopo alcuni tentativi hanno messo in salvo il giovane turista portandolo fino a riva. Hanno sfidato le forti correnti i bagnini Salvatore Arena del Lido Poseidon e Filippo Valenziano del Lido Peter Pan, riuscendo a evitare la tragedia.

Il gruppo dei motociclisti di Bergamo ha poi ringraziato per il tempestivo soccorso tutto il personale, tra cui Giovanni Cimino, titolare del Lido Peter Pan (che ha coordinato le operazioni da terra). Al termine delle operazioni di salvataggio, il giovane è stato affidato agli operatori del 118 per i dovuti accertamenti sanitari e agli uomini della capitaneria di porto per le procedure di identificazione.

