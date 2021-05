Si fingono poveri, denunciati 18 "furbetti" dei buoni spesa a Bisacquino

Scoperti 18 furbetti dei buoni spesa a Bisacquino, comune in provincia di Palermo. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno rilevato una serie di irregolarità nelle istanze presentate. Nello specifico, nell'autocertificazione da loro compilata e presentata al Comune, avevano dichiarato di trovarsi in condizioni di indigenza o comunque di difficoltà economica, dunque di possedere i requisiti richiesti per usufruire del buono spesa.

In realtà, i controlli eseguiti dai finanzieri della Tenenza di Corleone hanno evidenziato che i nuclei familiari percepivano altre forme di sostegno economico. Di conseguenza, sulla scorta delle informazioni acquisite, le autocertificazioni presentate sono risultate prive dei requisiti previsti nell’avviso di pubblico bando.

I 18 furbetti sono stati denunciati alla procura della Repubblica per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. Sono stati inoltre segnalati al Comune di Bisacquino per l'immediata sospensione dei voucher a loro beneficio e dovranno restituire le somme percepite, che ammontano a 3.550 euro e pagare sanzioni per complessivi 10.650 euro.

© Riproduzione riservata