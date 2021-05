Palermo: morto Vincenzo Mineo, capo della sicurezza nell'aula bunker durante il Maxiprocesso

È morto, a Palermo, Vincenzo Mineo: durante il Maxiprocesso fu a capo della sicurezza nell'aula bunker dell'Ucciardone. L'uomo è stato colto da infarto ed è morto a 69 anni.

Magistrati, giudici e avvocati in lutto a Palermo e c'è chi lo ricorda sui social. "Vincenzo Mineo, adesso mi proteggerai anche tu... da lassù. Ciao", ha scritto su Facebook Giovanni Paparcuri, scampato alla strage in cui perse la vita il giudice Rocco Chinnici.

Il giudice Mario Conte, invece, lo ha ricordato così: "Poche persone sapevano comunicarti qualcosa come Vincenzo Mineo, la sua aria serena, ma consapevole era per noi un rifugio sicuro per ogni problema. Perché lui sapeva sempre come risolvere le questioni più intricate, memore di un'esperienza meravigliosa e formativa come quella al fianco di Giovanni Falcone nel Maxiprocesso. Ed è proprio questo che, nello strazio di una notizia che non avrei voluto sapere, mi conforta. Sapere che quest'anno il 23 maggio lo trascorrerà con una persona di cui era veramente amico, nonché collaboratore fidato. Grazie Enzo, per la tua amicizia ed i tuoi insegnamenti e salutaci Giovanni Falcone".

© Riproduzione riservata