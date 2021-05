Adesca minori sui social: arrestato dopo la denuncia di due genitori palermitani

Un uomo di 27 anni, incensurato, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Monteruscello, in provincia di Napoli, dopo la denuncia presentata alla Stazione di Palermo Borgo Nuovo, da una coppia di genitori di un minore preoccupata per il figlio. Il giovane è accusato di pornografia minorile.

In particolare, l’uomo è stato trovato in possesso di due telefoni cellulari sui quali aveva attivato e gestiva diversi profili social Instagram, Facebook e TikTok tramite i quali, fingendosi adolescente, intratteneva rapporti con giovani di età compresa tra i 10 e i 15 anni ai quali chiedeva di realizzare e inoltrare foto o video che li ritraessero in atteggiamenti sessuali o mostrassero le parti intime. Intanto, proseguono le indagini sul materiale sequestrato. L’uomo è recluso nel carcere di Napoli Poggioreale.

