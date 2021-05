L'incidente di viale Regione a Palermo, l'autista del Van nero: "Sono un miracolato"

«Ho visto arrivarmi addosso la Panda bianca, mi sento un miracolato, non dimenticherò mai quello che ho vissuto in quei momenti perché sono rimasto sempre lucido. Il mio pensiero va alle due ragazze morte e alle loro famiglie». Così dal letto d’ospedale, dove è ancora ricoverato, l’autista del Van nero, un uomo di 33 anni, ricorda il tragico incidente stradale di ieri in viale Regione siciliana, con due vittime e 14 feriti.

«Sono rimasto incastrato nella vettura credo un quarto d’ora - ricorda - poi ho visto i due passeggeri che trasportavo, due infermieri, che sono usciti dal mezzo, mi sono fatto forza e anch’io sono uscito». In ospedale i sanitari lo hanno medicato con cinque punti in testa e due a un ginocchio.

