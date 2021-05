A Palermo spiagge vietate anche oggi, niente alcolici dopo le 18 fino al 10 maggio

Spiagge off limits anche oggi a Palermo. Nella città reduce dalla zona rossa, non è consentito andare al mare a causa dell'ordinanza del sindaco Leoluca Orlando in vigore in questo fine settimana. Il provvedimento conferma inoltre il divieto di stazionamento all'interno del Parco della Favorita e nel prato del Foro Italico dalla Cala a Villa Giulia.

Nelle spiagge da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari non è consentito neppure l'accesso "salvo che per l'attraversamento per l'utilizzo in mare di natanti e imbarcazioni e attività natatorie e salvo la permanenza nelle aree attrezzate oggetto di concessione".

L'ordinanza prevede per oggi anche il divieto di attività sportive in tutte le aree pedonali istituite in applicazione del codice della strada, oltre all'interruzione del traffico pedonale e veicolare dalle 18 alle 22 nelle in diverse vie e piazze del centro storico cittadino, anche nei pressi dei luoghi della movida. Resta sempre consentita la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti nel rispetto delle norme anti-Covid e del divieto di assembramento.

Primo maggio a Palermo, spiagge e parchi vuoti ma centro affollato: le foto dei controlli Il foro Italico di Palermo presidiato dalle forze dell’ordine Piazza Bologni Controlli dei carabinieri in via Lincoln Mondello presidiata dalla polizia dopo l’ordinanza sindacale che vieta lo stazionamento nei luoghi pubblici per le festività Spiagge vuote e strade del centro affollate, con decine di palermitani a passeggio per Palermo La cattedrale di Palermo

Rigidi i controlli già da ieri, soprattutto a Mondello e nel parco della Favorita. Diversi i negozi di alimentari aperti anche oggi nonostante il giorno di festa.

Nei giorni scorsi Orlando ha prorogato anche l'ordinanza che impone il divieto di vendita di alcolici dalle 18 alle 5 del mattino: resterà invece in vigore fino a tutto il prossimo 10 maggio. Il provvedimento riguarda alcolici di qualsiasi gradazione da parte di qualsiasi attività commerciale e distributore automatico.

© Riproduzione riservata