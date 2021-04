Trovato alla stazione di Palermo con 15mila euro nel trolley, nigeriano denunciato

La Polizia Ferroviaria alla stazione centrale di Palermo ha bloccato e denunciato un nigeriano di 32 anni per traffico di sostanze stupefacenti.

Durante l’identificazione, l'uomo riferiva di dover tornare nel luogo di residenza senza però dare un giustificato motivo sulla sua breve permanenza a Palermo. Gli operatori, insospettiti, hanno proceduto al controllo in banca dati, riscontrando che lo straniero aveva numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti.

Perquisito, il nigeriano è stato trovato in possesso di ben 15mila euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio e che nascondeva nella fodera del trolley. All'interno anche un coltellino.

È stato poi rintracciato un ventunenne di nazionalità tunisina, controllato all’arrivo di un treno intercity notte: l’uomo, sprovvisto di documenti, risultava irregolare sul territorio, perché destinatario di un decreto di espulsione. Quindi è stato accompagnato presso un centro di permanenza per il successivo rimpatrio.

Il bilancio delle principali attività realizzate nell’ultima settimana dalla Polizia Ferroviaria in tutta la Sicilia è di 1 denunciato, 2.287 persone controllate, 48 veicoli ispezionati, 19 treni presenziati e 319 pattuglie impegnate nei controlli.

© Riproduzione riservata