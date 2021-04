Denuncia il marito dopo 10 anni di violenze, arrestato 57enne a Termini Imerese

La polizia di Stato ha arrestato a Termini Imerese, su provvedimento del tribunale, un uomo di anni 57, L.S., accusato di continui maltrattamenti nei confronti della moglie.

Nei giorni scorsi, gli agenti sono intervenuti nell'abitazione del 57enne per una lite in famiglia. La donna in lacrime aveva raccontato ai poliziotti di essere stata aggredita dal marito in presenza dei figli.

Condotta presso gli Uffici di Polizia aveva trovato finalmente la forza di denunciare le violenze fisiche, fatte di schiaffi, calci e pugni, subite dal marito da ben 10 anni. I poliziotti erano anche riusciti a convincere la donna a trovare rifugio presso una Comunità protetta.

Le immediate indagini hanno permesso di trovare numerosi elementi di riscontro, che hanno motivato la misura cautelare in carcere.

© Riproduzione riservata