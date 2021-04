Palermo: morto un clochard a piazzale Ungheria, Daniel girava in città insieme ai suoi due cani

Tragedia a Palermo. Daniel, clochard di 38 anni di origini polacche, è morto sotto i portici di piazzale Ungheria. L’uomo aveva deciso di trascorrere la vita nel capoluogo siciliano accompagnato da suoi due inseparabili due cani.

Più volte il Comune di Palermo aveva tentato di convincerlo ad essere ospitato in una struttura per i senza dimora ma il clochard si era sempre rifiutato. Ad avvertire la polizia alcuni passanti che stamattina si sono accorti che l’uomo non si muoveva. Giunto sul posto, il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso.

I cani sono stati affidati all'amico e compagno di avventura Pavel, anche lui polacco. Daniel è morto poche ore dopo dall'avvio dell'iniziativa di Regione e Comune verso i cosiddetti "invisibili" della città, una campagna vaccinale proprio per chi vive da solo e nell'abbandono.

