Vaccini a Palermo, apre il drive-in alla Casa del Sole: prima dose all'80enne Giuseppe

Giuseppe, 80 anni, pensionato, residente a San Martino delle Scale, si è presentato puntuale alle 8 all’apertura dei cancelli della Casa del Sole di Palermo per il primo 'drive-in' di somministrazione dei vaccini, organizzato dall’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo. Accompagnato dal genero, Giovanni, ed aiutato dal personale dedicato all’accoglienza, ha compilato i moduli e risposto alle domande dei medici per l’anamnesi.

Poi, rimanendo sempre seduto a bordo dell’auto, ha ricevuto la dose di Pfizer. «Ancora non avevo prenotato la vaccinazione - racconta - mio genero ha letto dell’iniziativa sul sito dell’Asp ed abbiamo sfruttato l'opportunità per farmi vaccinare». Dopo la somministrazione della dose, gli utenti, rimanendo sempre a bordo dell’auto, sono indirizzati in un’area dedicata per il tempo di osservazione di 15-20 minuti. Poi, prima di andare via, ricevono il certificato con la data della seconda inoculazione.

Stesso percorso anche per una coppia di anziani, lui 94 anni e lei 88, che, accompagnati dal figlio, si sono vaccinati, nel nuovo punto della Casa del Sole. L'organizzazione, voluta dalla direzione generale dell’Asp, sarà attiva oggi fino alle 20 e domani dalle 8 alle 20 ed è dedicata agli over 80 (compresa l’intera classe di nascita 1941) che, senza prenotazione, possono vaccinarsi rimanendo sempre seduti in auto.

Basterà presentarsi muniti di tessera sanitaria e documento di riconoscimento per ricevere la prima dose del vaccino. Il personale dedicato all’accoglienza distribuisce i moduli da compilare. Moduli che possono anche essere scaricati dal sito internet dell’Asp all’indirizzo: http://www.asppalermo.org/copertina.asp.

