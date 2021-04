Calcinacci da viadotto sulla Palermo-Sciacca, chiuso per ore il tratto fino ad Altofonte

La strada statale 624 Palermo Sciacca è stata chiusa per alcune ore in entrambi i sensi di marcia dalla via Gaetano Costa, nei pressi del carcere Pagliarelli del capoluogo, fino allo svincolo di Altofonte. Un automobilista ha segnalato il distacco di calcinacci da un viadotto.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona mentre la polizia municipale ha chiuso al transito la strada. Sono intervenuti anche gli operai dell’Anas.

