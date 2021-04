Reddito di cittadinanza ma anche una casa di proprietà, una denuncia a Polizzi Generosa

Aveva il reddito di cittadinanza ma era anche proprietario di un appartamento. Per questo un uomo di Polizzi Generosa è stato denunciato dalla guardia di finanza e le somme indebitamente percepite sono state sequestrate, poco meno di ottomila euro.

In azione i militari della tenenza di Petralia Soprana in collaborazione con l’Inps. L’uomo finito nel mirino, per ottenere il beneficio, avrebbe indicato una residenza diversa da quella effettiva e aveva omesso di comunicare un immobile di proprietà. Una circostanza che gli avrebbe impedito di ottenere il reddito di cittadinanza. Inoltre è stata sequestrata la carta elettronica associata al reddito.

"L’attività – spiegano dalla guardia di finanza - conferma il nostro ruolo di polizia economico-finanziaria, a contrasto di coloro i quali, accedendo indebitamente a prestazioni assistenziali erogate dallo Stato, sottraggono importanti risorse economiche destinate a favore di persone e famiglie che si trovano effettivamente in condizioni di disagio".

