Coronavirus, Palermo meno colpita rispetto ai comuni della provincia: impennata a Bagheria

Palermo sul filo della zona rossa. Il numero dei nuovi positivi al Coronavirus, in queste due settimane di massime restrizioni, non ha ancora mostrato un’evidente flessione. Anzi, i dati restano ancora alti, tanto che ieri i contagiati sono stati 431.

La buona notizia, come scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, è che il totale dei positivi dell’area metropolitana nell’ultima settimana è sceso del 6 per cento con la città che negli ultimi tempi risulta meno colpita in confronto ai centri della provincia.

A colpire è soprattutto il caso Bagheria, dove i contagi sono aumentati rapidamente. Il report del 16 aprile dell’ufficio del commissario per l’emergenza Covid mostra 26 positivi in più, il giorno dopo ne sono stati scoperti altri 68 e ulteriori 89 solo nelle ultime 24 ore passando dai 293 positivi di lunedì ai 382 che ieri l’Asp ha comunicato all’amministrazione comunale.

A Termini Imerese - dove ci sono 164 positivi di cui 4 ricoverati, 36 in attesa del tampone di conferma e 48 soggetti in quarantena - ci sono stati due decessi tra domenica e lunedì: sono due donne ultrasettantenni. Allarme anche a Cinisi dove ci sono 64 positivi al tampone molecolare anche se per il sindaco Giangiacomo Palazzolo "il dato è certamente inferiore alla reale situazione del territorio: ci sono altri cittadini già risultati positivi al tampone rapido".

