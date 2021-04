Incidente a Campofelice di Roccella, traffico bloccato sulla statale 113

Traffico momentaneamente bloccato per incidente, in entrambe le direzioni, sulla strada statale 113 "Settentrionale Sicula", al km 205, all’altezza di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Lo rende noto Anas.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Attualmente, fa sapere Anas, si transita a senso unico alternato.

