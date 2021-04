Il giallo della droga in spiaggia anche nel Palermitano: 3 chili di hashish trovati a Lascari

Il giallo della droga trovata in spiaggia anche nel Palermitano: due involucri contenenti 3 chilogrammi di hashish sono stati trovati a Lascari: si tratta di un fatto analogo ad altri già accaduti in vari luoghi della costa siciliana, soprattutto nel Trapanese, nel corso delle ultime settimane.

La sostanza è stata sequestrata da militari della Stazione di Lascari, e sono in corso indagini per accertarne la provenienza. Immesso nel mercato al dettaglio, l’hashish avrebbe fruttato fino a 45 mila euro. Tutta la droga sequestrata verrà analizzata a cura del competente Laboratorio del Comando Provinciale di Palermo.

E non si fermano i controlli antidroga dei carabinieri del Comando Provinciale di Palermo: i militari della Stazione Palermo Villagrazia hanno arrestato un 26enne domiciliato a Bolognetta, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica.

Una perquisizione a casa del giovane, già noto alle forze di polizia, ha consentito infatti di scoprire l’esistenza di una serra artigianale indoor, attrezzata di tutto punto con lampade ed impianti di aspirazione alimentati tramite un allaccio diretto abusivo alla rete elettrica, per la coltivazione di circa 300 piante di cannabis, dell’altezza media di 40 centimetri.

Era presente anche materiale per il successivo confezionamento della sostanza stupefacente; C. G., dopo la convalida dell’arresto da parte del gip di Termini Imerese, è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Un’altra serra indoor è invece stata scoperta a Carini, a casa di un 41enne incensurato: lo stesso era in possesso di circa 70 piante, alte in media 1,40 metri, in ottimo stato di maturazione. La serra disponeva degli impianti di irrigazione, aerazione ed illuminazione, alimentati anche in questo caso tramite un allaccio abusivo alla rete elettrica: R.R. è stato quindi arrestato.

© Riproduzione riservata