Policlinico di Palermo, stabilizzazione per 53 precari e nuova assunzioni in vista

Contratto a tempo indeterminato per 53 precari e ulteriori stabilizzazioni in programma. Il Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo persegue nel proprio obiettivo di potenziamento d'organico, rinnovamento e sviluppo volto ad aumentare la produttività e i servizi assistenziali per i cittadini. Tra marzo e aprile sono entrati a far parte dell’Azienda 19 medici di diversa specialità, un biologo, un farmacista e 32 operatori del comparto tra cui vi sono Infermieri, Oss, tecnici di radiologia, fisioterapisti e 2 amministrativi. Personale già in possesso dei requisiti previsti dalla legge Madia per il superamento del precariato.

Sono previste inoltre ulteriori stabilizzazioni. Infatti alla luce di un recente parere dell’assessorato alla salute, che chiarisce ulteriormente i criteri previsti per la stabilizzazione, è stato istitutivo un tavolo tecnico che - in base a quanto dettato dalla norma, se sussistono tutti i requisiti previsti - rivaluterà le domande di stabilizzazione già pervenute. Il diritto alla stabilizzazione è previsto per tutti coloro che matureranno il requisito entro il 31 dicembre 2021 e pertanto verranno effettuate ulteriori ricognizioni.

«L'obiettivo - sottolinea il commissario straordinario dell’Aou 'Giaccone' Alessandro Caltagirone - è quello di riuscire in tempi brevi a completare tutte le procedure di stabilizzazione possibili. Riteniamo corretto e auspicabile che chi possiede i requisiti possa finalmente superare una fase di precariato e godere di una maggiore stabilità. Peraltro si tratta di figure essenziali per dare continuità al lavoro di ogni giorno. Un processo avviato in parallelo con la definizione della nuova dotazione organica che abbiamo recentemente presentato in assessorato per l’approvazione. Atto, quest’ultimo, che ci consentirà di avviare le ulteriori assunzioni necessarie per integrare le èquipe delle strutture che hanno maggiori carenze».

