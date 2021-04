Quarantena e didattica a distanza per gli alunni di tre classi della scuola primaria Luigi Capuana, di via Alessio Narbone, nella zona di via Dante, a Palermo.

Gli studenti interessati fanno parte della classi 3B e 5D, dove si sono riscontrati casi di positività, che resteranno in quarantena fino al prossimo 22 aprile, e della 5B con altri casi di positività, che sarà in quarantena fino al 26 aprile.

