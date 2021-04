Palermo, due supermercati rapinati nel giro di un'ora in via Tricomi e corso Tukory

Due rapine ieri a Palermo ad un’ora di distanza l’una dall’altra e nello stesso quartiere. La prima alle 18 in via Tricomi. Due giovani con cappuccio e mascherina armati di pistola sono entrati nel supermercato Fortè. Si sono fatti consegnare l’incasso e poi sono fuggiti a piedi.

Alle 19 tre giovani sempre con cappuccio, mascherina e armati di pistola hanno fatto irruzione nel supermercato Marotta di corso Tukory. Anche in questo caso hanno minacciato gli impiegati e si sono portati via i soldi dalle casse. Un colpo con le stesse modalità era stato messo a segno in corso Calatafimi da quattro giovani nel supermercato Conad.

In quel caso un carabiniere libero dal servizio era riuscito a bloccare uno dei quattro giovani che avevano portato via dalla cassa 3 mila euro. Sui tre colpi indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

