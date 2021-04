Pellet contraffatto dall'Egitto a Palermo, maxi sequestro a Trapani

I funzionari ADM di Trapani hanno sequestrato partite di pellet contraffatto proveniente dall'Egitto per un totale di 2016 tonnellate. Il materiale, imbustato in sacchi da 15 kg è risultato riconducibile a due aziende della provincia di Palermo, una delle quali era nota per simili condotte e già denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

Il sequestro si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto alle frodi. I funzionari hanno bloccato e sottoposto a controllo d’iniziativa diverse importazioni di pellet proveniente dall’Egitto, i cui imballaggi riportavano marchi distintivi contraffatti e con false indicazioni sulla qualità della merce. Le analisi chimiche disposte hanno evidenziato la minore qualità della merce rispetto all’etichettatura.

Gli importatori sono stati segnalati all'Autorità giudiziaria per il reato di importazione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e frode nell’esercizio del commercio. Inoltre sono stati multati con sanzioni fino a 46.000 euro circa per violazioni amministrative afferenti la sottofatturazione della merce e la mancata indicazione dell’origine Extra UE.

Grazie alla collaborazione tra gli Uffici di ADM, lo svincolo della merce è stato subordinato alla regolarizzazione degli imballaggi tramite la completa rimozione dei riferimenti a marchi/segni e dati qualitativi risultati falsi e illegittimamente apposti.

© Riproduzione riservata