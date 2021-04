Palermo zona rossa, ville comunali chiuse ma accesso libero senza prenotazione per i disabili

Con il perdurare della "zona rossa" correlata all’emergenza pandemica, le ville comunali di Palermo continueranno a restare chiuse. D’intesa con il sindaco Leoluca Orlando, l’assessore con delega a Ville e Giardini, Antonino Costumati, comunica che da lunedì 12 aprile sarà autorizzato l’accesso libero per disabili anche senza prenotazione.

Viceversa, su prenotazione, con ingresso contingentato in automatico dal sistema, sarà garantito l’accesso per i minori di età inferiore a 14 anni accompagnati. Saranno interessati dal provvedimento il Giardino Rosa Balistreri (ex roseto viale Campania), il Giardino Zisa, il Parco Piersanti Mattarella (Giardino all’inglese), Villa Falcone Morvillo, Villa Garibaldi, Villa Giulia, Villa Trabia e Villetta Tricoli (via Giovanni Campolo 54).

