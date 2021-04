Palermo, furto in chiesa alla Kalsa: rubati oggetti sacri dal valore di 5 mila euro

Furto all’interno della chiesa di Santa Maria della Pietà, in via Torremuzza 1, nel rione della Kalsa, a Palermo. Due ladri hanno portato via alcuni oggetti sacri, tra cui tre calici grandi e tre piccoli, due candelabri per un valore di oltre 5 mila euro, oltre alle offerte dei fedeli. È stata presentata denuncia ai carabinieri.

All’interno della chiesa sono presenti sistemi di videosorveglianza e le indagini sono in corso per risalire agli autori del furto. "Sono gesti che lasciano tanta amarezza - afferma il parroco Don Giuseppe Di Giovanni - anche perché messi a segno in una chiesa di un quartiere povero della nostra città, dove già la comunità fa tanti sacrifici per cercare di portare avanti le tante iniziative religiose e sociali e dove tante famiglie si rivolgono a noi in cerca di aiuto, soprattutto in un momento reso ancora più difficile dalla pandemia".

