Palermo e tutta la provincia zona rossa fino al 22 aprile, Musumeci firma una nuova ordinanza

Tutta la provincia di Palermo diventa zona rossa. L'efficacia del provvedimento, come sta scritto nell'ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, partirà da domenica 11 e cesserà giovedì 22 aprile. Dunque per Palermo città, che è in zona rossa già da mercoledì, le massime restrizioni sono prorogate di un'altra settimana.

A indurre Musumeci a firmare il nuovo provvedimento è la repentina evoluzione dei contagi e la diffusione delle varianti del Covid, in tutta la provincia. Il lockdown dunque riguarderà tutti i Comuni della Città metropolitana di Palermo.

Stesse misure, così come richiesto dalle amministrazioni comunali e a seguito delle relazioni delle Asp, a Marsala in provincia di Trapani e a San Cataldo nel Nisseno. Anche in questo caso la durata delle prescrizioni andrà dall'11 al 22 aprile.

