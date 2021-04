Palermo in zona rossa: chiuse al pubblico le ville comunali

Ville comunali di Palermo chiuse da oggi e fino al prossimo 14 aprile 2021. Lo rende noto il Comune.

"Il provvedimento - sta scritto in un comunicato - è stato adottato in linea con l'ordinanza del presidente della Regione Siciliana, con la quale trovano applicazione nel Comune di Palermo le disposizioni nazionali per le "zone rosse" e che prevede ulteriori e specifiche misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus, al fine di evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociale".

