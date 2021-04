Palermo zona rossa, ecco il pdf per l'autocertificazione

Dal 7 al 14 aprile Palermo sarà in zona rossa. In vigore, dunque, il divieto di spostamento, anche all'interno del Comune, se non per comprovate necessità.

In caso di controlli, per facilitare le attività di verifica da parte delle Forze dell'ordine, è necessario compilare l'autocertificazione, secondo il modello che può essere scaricato cliccando qui.

Nell'ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci "trovano applicazione nel comune di Palermo le disposizioni nazionali per le zone rosse". Leggi l'ordinanza

