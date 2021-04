Partinico, dottoressa positiva al Covid dopo le due dosi del vaccino Pfizer

Positiva al Covid nonostante le due dosi del vaccino Pfizer. È accaduto a Partinico, dove una dottoressa dell’ospedale Covid è risultata contagiata. Il medico, asintomatico, è in isolamento ed è risultato ancora positivo dopo tre tamponi.

La dottoressa, come tutto il personale medico, si era sottoposta ad un controllo di routine per evitare che gli stessi professionisti possano creare focolai all'interno degli ospedali nei quali lavorano.

Non è la prima volta in Italia che cittadini vaccinati contraggano il virus. Ad Abbiategrasso, ad esempio, qualche giorno fa, 7 infermieri vaccinati nello scorso mese di gennaio con il vaccino Pfizer sono risultati positivi al Covid ed in particolare alla variante inglese.

