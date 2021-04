Palermo, c'era una volta il "Birimbao": Villino Ramione Cusimano all'asta dopo anni di abbandono

Il Villino Ramione Cusimano, da molti conosciuto come il locale della discoteca "Birimbao", potrebbe tornare agli antichi fasti grazie alla vendita all'asta. Il fabbricato realizzato durante i primi anni del XX secolo, in via Dei Leoni, a molti palermitani evoca ricordi di serate danzanti, musica e divertimento. Ormai abbandonato da anni, adesso si attende un acquirente per farlo tornare ai vecchi fasti.

I decori liberty, il cancello di ferro battuto nel quale spicca sull'anta di sinistra lo stemma della famiglia Cusimano, lo scudo nell'anta destra del cancello che contiene le iniziali degli originari proprietari, rappresentò una delle residenze nobiliari di villeggiatura, nella Piana dei Colli, area in cui sorsero questi tipi di fabbricati fin dalla seconda metà del Diciottesimo secolo.

Il villino si eleva, a corpo unico, su tre piani e ha anche un giardino con una fontana. Negli anni Settanta e Ottanta ospitò una casa di riposo "Villa Gaia" e a partire dalla prima metà degli anni Novanta, fu sede dell'allora rinomata discoteca "Birimbao". Poi venne abbandonato e una lenta decadenza fino che permane ancora.

Stimato per un valore di 1.880.000 euro, venne pignorato nel 2012 ad uno degli eredi Cusimano e poi messo all'asta con presso base di 1440.000 euro. Nel 2019 l'asta venne sospesa ed il villino fu messo in vendita ad un prezzo notevolmente ridotto 475.000 euro.

Adesso, una nuova possibilità di rinascita: il prossimo o6 maggio è fissata l'asta. Prezzo base d'asta 375.000 euro con un'offerta minima di 281.250 euro.

