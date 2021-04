Mafia, confisca di beni da un milione e mezzo al boss di Corleone Calogero Lo Bue

Confisca di beni da un milione e mezzo di euro per Calogero Giuseppe Lo Bue, 75 anni, fratello di Rosario Salvatore Lo Bue, ritenuto il capo del mandamento mafioso di Corleone. Calogero Lo Bue era stato condannato nel 2007 a 8 anni di reclusione per aver fatto parte della famiglia mafiosa di Corleone e della catena di fiancheggiatori per la latitanza del boss di cosa nostra Bernardo Provenzano.

Il provvedimento, eseguito dai carabinieri della Compagnia di Corleone su decreto emesso dalla Prima Sezione Penale – Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, giunge a conclusione di una complessa attività investigativa della Compagnia che, dopo aver depotenziato il vertice e gli assetti del mandamento di Corleone con le operazioni “Patria”, All Stars” e “Grande Passo”, con contestuali

sequestri di beni a carico dei locali capi mafia, ha consentito insieme con il Raggruppamento Operativo Speciale di tracciare il patrimonio illecito occulto riconducibile a Lo Bue.

Il tutto sotto le direttive impartite dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Il valore stimato dei beni è di un milione e 500 mila euro circa: si tratta di un’abitazione e un magazzino a Corleone e cinque appezzamenti di terreno a Monreale, tutti di proprietà di Calogero Lo Bue, nonché di 23 appezzamenti siti in entrambi i Comuni intestati al genero.

