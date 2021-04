A Palermo transenna fai da te: in via Perez il tombino segnalato da una... poltrona

Transenne fai-da-te a Palermo: una poltrona diventa un divisore per segnalare la presenza di un tombino divelto. Accade in via Salamone Marino, all'incrocio con via Perez, in zona Oreto.

"Fare di necessità virtù", recita un vecchio detto. E l'originalità e la fantasia di certo non mancano ai palermitani. E' così che una poltrona, molto probabilmente un rifiuto ingombrante abbandonato per strada - problema molto diffuso in zona - fa da transenna per segnalare un altro degli annosi problemi della via, ossia strade dissestate e tombini divelti. Un "aiutino" ad automobilisti e centauri. Ma non proprio una bella "cartolina" che lusinga la città.

