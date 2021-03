Palermo, Orlando riaffida la manutenzione delle strade alla Rap

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha firmato oggi un’ordinanza con la quale ordina di affidare alla Rap, per ulteriori sei mesi a decorrere da domani, «i servizi di monitoraggio della rete stradale cittadina, pronto intervento ed emergenza per il ripristino delle inefficienze strutturali circoscritte su sedi stradali e marciapiedi».

Quanto sopra, si legge nell’ordinanza, «così come statuito dal Consiglio Comunale nelle more della conclusione delle procedure di affidamento dei servizi in oggetto alla società Reset in esito al redigendo piano o al ricorso, anche limitatamente a talune attività, di una pubblica gara per l’individuazione di nuovo operatore economico».

