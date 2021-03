A Cinisi festa privata in villa tra alcol, musica e assembramenti: multa da 9 mila euro per 18 giovani

Le restrizioni e i divieti per fronteggiare il dilagare dell'epidemia da Coronavirus non fermano i giovanissimi e la loro voglia di socialità. A Cinisi i carabinieri hanno fatto irruzione in una villetta di periferia scoprendo che all'interno vi era in corso una festa privata.

I partecipanti erano presenti diciotto ragazzi, di età compresa tra i 15 e i 20 anni, intenti a festeggiare tra alcol e musica ad alto volume. Ovviamente tutto in barba al distanziamento interpersonale con la totale assenza delle mascherine.

La violazione delle misure anti-Covid è costata 9.200 euro in sanzioni amministrative, applicate a tutti i diciotto partecipanti all’evento. I militari della stazione di Cinisi hanno poi affidato i minorenni alle rispettive famiglie.

