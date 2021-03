Tragedia sconvolge Geraci Siculo, bimba di 10 anni muore per una leucemia fulminante

Tragedia a Geraci Siculo dove ieri una bambina di 10 anni, Marta Minutella è morta improvvisamente dopo un grave malore. La piccola si è sentita male e dopo i primi soccorsi è stata trasportata in elisoccorso a Palermo dove è deceduta. La causa è una leucemia fulminante.

La notizia ha sconvolto non solo Geraci Siculo ma l’intero comprensorio madonita. "Poche parole vengono in mente in momenti come questo, solo tanta commozione e tristezza - sta scritto sul profilo Facebook del Comune -. L'intera comunità si stringe attorno alla famiglia Bonomo - Minutella che sta sopportando questo terribile dolore per la prematura ed improvvisa scomparsa della piccola Marta. La perdita di un figlio è la cosa più straziante e innaturale che possa capitare ai genitori. Piccolo angelo, da lassù veglia sulla tua famiglia. Ciao Marta".

Il sindaco Luigi Iuppa per la giornata di oggi, 29 marzo, ha disposto il lutto cittadino per la comunità con i funerali che si svolgeranno alle ore 15,30, nella Chiesa Madre di Geraci Siculo.

© Riproduzione riservata