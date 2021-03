Palermo: la vaccinazione dei "vulnerabili" è un successo in Fiera, disertano gli over 80

La vaccinazione nell'hub della Fiera del Mediterraneo a Palermo procede a passo spedito ma se la somministrazione ai "vulnerabili" è un successo, delude invece quella per le persone con più di 80 anni che, come riporta Fabio Geraci in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, evidentemente hanno scelto altri luoghi per farsi somministrare il farmaco.

Dalla tabella pubblicata dall’ufficio del commissario straordinario per l’emergenza Covid, circa 12.500 soggetti vulnerabili hanno ricevuto il 25 per cento delle dosi che sono state iniettate presso la Fiera del Mediterraneo nello scorso 24 febbraio. Sono stati molti di meno, invece, gli over 80 che si sono vaccinati nel padiglione 20 malgrado abbiano iniziato prima la campagna vaccinale: hanno fatto il turno all’incirca tremila anziani - appena il 4,5 per cento - contro il 9,7 cento degli ultrasessantenni.

Oltre al 25 per cento dei vulnerabili vaccinati, il 17,7 per cento delle dosi è andato alle forze armate mentre gli operatori sanitari che hanno fatto il vaccino in Fiera sono stati circa 6.500, cioè il 13 per cento di quanti si sono presentati. Gli operatori della scuola che sono stati vaccinati ammontano a 5600 e rappresentano l’11,2 per cento; tanti quanti ne sono inseriti nella voce genericamente definita come "Altro" che ingloba altri over 60, i conviventi, forze di polizia, volontari, vigili del fuoco, anziani in lungodegenza e medici di medicina generale.

