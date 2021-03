Si intrufola e ruba in casa di anziani indifesi, arrestato ladro seriale a Palermo

Un 25enne palermitano è stato arrestato dalla polizia per aver commesso una rapina e due furti nelle abitazioni di anziani indifesi.

Il giovane è accusato di essersi intrufolato il 28 dicembre scorso nell'abitazione di un'anziana in via Sampolo. La vittima, ultraottantenne si è trovata dinanzi un ladro che frugava nei cassetti di una stanza. Scoperto, l’uomo ha afferrato la vittima per il foulard, le ha intimato di non gridare e di consegnargli il denaro e si è impadronito di alcuni oggetti preziosi per poi fuggire.

Altro episodio contestato: un furto in un appartamento di via Sciuti il 4 gennaio scorso. In questo caso, il malvivente è entrato dalla portafinestra, mentre chi abitava la casa era impegnato in una videoconferenza. Il ladro è riuscito a portare via monili e gioielli. e ha rubato monili e

Infine, dopo due settimane, 17 gennaio 2021, un altro furto si consumava in un appartamento in via delle Alpi, abitato da due coniugi ultraottantenni invalidi. Il marito, in sedia a rotelle, è stato spinto alle spalle dal ladro, guadagnatosi così la fuga dopo avere sottratto monili in oro ed ottomila euro in contanti.

I poliziotti dei commissariati “Libertà” e “Zisa-Borgo Nuovo” sono riusciti a risalire al 25enne grazie alle telecamere esterne degli edifici dove sono stati compiuti i furti, ma soprattutto grazie all'analisi delle impronte digitali, effettuata dalla Polizia Scientifica.

L’uomo è stato rinchiuso in carcere.

© Riproduzione riservata