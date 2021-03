A San Mauro Castelverde sindaco e mezza giunta in isolamento, prorogata la zona rossa

Sulla carta i numeri restano stabili ma a Palermo e nei comuni della provincia si registrano sempre nuovi focolai. Ieri i nuovi positivi sono stati 346, stabili rispetto ai 347 del giorno precedente.

A San Mauro Castelverde è stata prorogata la zona rossa fino al 6 aprile. Nella cittadina madonita - come riporta Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia -, il sindaco Giuseppe Minutilla, tre componenti della giunta e un consigliere comunale sono in isolamento dopo che un assessore è stato trovato positivo. E il primo cittadino punta il dito contro la scelta "di non vaccinare i sindaci e adesso io e gli altri componenti dell’esecutivo siamo in isolamento domiciliare e il mio comune in zona rossa è senza vertice operativo".

Ad oggi nel paese ci sono 34 attuali positivi, più un ricoverato, mentre in 12 sono guariti: dati confortanti ma che non hanno permesso di evitare la proroga della zona rossa.

Preoccupa Partinico, dove nelle ultime due settimane e mezzo i nuovi positivi sono quasi triplicati, passando dai 35 casi ai 102 di ieri. Riaprono invece lunedì le scuole a Terrasini.

