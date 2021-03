Banda della pausa pranzo in azione a Palermo: furti in otto negozi

Furti durante la pausa pranzo a Palermo: otto negozi presi di mira dai ladri nell’arco di pochi giorni nel cuore residenziale della città. I commercianti del quadrilatero tra via Giusti, via Pirandello, via Pipitone Federico e via Leopardi hanno denunciato le incursioni alle forze dell’ordine e, come riporta Virgilio Fagone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, hanno fornito agli investigatori le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza.

Dai video si vedono due uomini che sollevano le saracinesche, forzano la porta di ingresso ed entrano. Alcuni colpi sono falliti grazie all’intervento degli stessi commercianti. Indagini sono in corso.

