Porto di Palermo, sequestrati 360 altoparlanti per auto falsificati: denunciato un imprenditore

Sequestrati 360 altoparlanti per auto di origine e provenienza cinese al porto di Palermo. I finanzieri del 1° Nucleo operativo metropolitano della Guardia di finanza, unitamente ai funzionari del locale Ufficio delle Dogane, hanno scoperto gli altoparlanti stivati all’interno di un container: denunciato l’importatore, un imprenditore di Bagheria, per l’immissione in commercio di prodotti industriali falsificati.

Nell’ambito delle operazioni di analisi e controllo dei documenti doganali delle merci in entrata o in transito, il carico di altoparlanti è stato ispezionato ed è stato accertato che accanto all’indicazione del marchio registrato la merce presentava la dicitura “Italia”, senza alcuna indicazione relativa all’origine estera, né sull’articolo né sull’imballaggio destinato alla vendita al pubblico.

I militari operanti con la collaborazione dei funzionari doganali hanno proceduto al sequestro probatorio dei 360 altoparlanti e alla denuncia dell’importatore alla locale Autorità giudiziaria.

