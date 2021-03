Omicidio di Francesco Manzella a Palermo, chiesto l'ergastolo per il gestore della pizzeria

Condanna all'ergastolo per Pietro Seggio. A chiedere il massimo della pena per il 44enne accusato dell'omicidio di Francesco Manzella, 34 anni, è la procura di Palermo.

La vittima fu uccisa con un colpo di pistola alla testa il 18 marzo di un anno fa in via Gaetano Costa, a pochi metri dal carcere Pagliarelli. Da quel che è emerso dalle indagini aveva venduto a Seggio, titolare di una pizzeria, cocaina per 700 euro e ne avrebbe preteso il pagamento. Il cadavere fu trovato in un'auto ferma sulla strada statale Palermo-Sciacca.

Seggio è stato individuato dagli agenti della squadra mobile di Palermo attraverso l'analisi dei tabulati e degli sms tra i clienti di Francesco Manzella, che dopo un passato di furti e rapine aveva iniziato a spacciare cocaina. L'imputato è difeso dall'avvocato Giovanni Castronovo che oggi terrà l'arringa difensiva.

