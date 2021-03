A Palermo, nuovi cantieri al Foro Italico: vicino al porto traffico bloccato

Nuovi lavori al Foro Italico di Palermo e subito traffico congestionato nella zona del porto. Un appalto - scrive Giuseppe Leone sul Giornale di Sicilia in edicola - per la realizzazione del collettore fognario al Foro Umberto I in direzione Cala, all’altezza di Porta Felice.

Il cantiere ha provocato il restringimento della carreggiata e di conseguenza incolonnamenti nelle ore di punta già all’altezza di Sant’Erasmo, dove sono rimasti imbottigliati gli automobilisti e i mezzi pesanti che devono raggiungere il centro città. Una situazione che si ripercuote anche nell’altra direzione e che durerà per altre due settimane.

In un’ordinanza dell’Ufficio Traffico del Comune, infatti, si legge che il cantiere resterà in piedi fino al 31 marzo, nella speranza che non si debba fare i conti con ritardi, sempre in agguato quando si parla di grandi opere in città.

