Monopattini a Palermo: altri atti vandalici, spunta l'App per pianificare i percorsi

Continuano gli atti vandalici nei confronti dei monopattini a Palermo. Nei giorni scorsi un mezzo è stato preso a mazzate e poi bruciato all’Albergheria, in via Giovanni Di Cristina, dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Se da un lato continuano gli atti di vandalismo, dall'altro c'è da segnalare, come riporta Giuseppe Leone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, la nuova App per pianificare i percorsi.

La Helbiz ha avviato una partnership con Moovit, la app numero uno al mondo per la mobilità urbana. E da oggi gli utenti dell’app Moovit, durante la pianificazione del percorso, potranno visualizzare e selezionare i tragitti suggeriti coi monopattini di Helbiz. U

n’integrazione completa tra viaggi con il trasporto pubblico e mezzi di micromobilità utili a colmare quelle brevi distanze tra la propria destinazione e la fermata dell’autobus, che spesso scoraggiano le persone a utilizzare il mezzo pubblico.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE